Villingen-Schwenningen Glückspilz aus VS gewinnt 596 000 Euro

Villingen-Schwenningen. Großes Glück für einen noch unbekannten Eurojackpot-Spieler aus Villingen-Schwenningen: Bei der Ziehung am Freitag erzielte er einen Gewinn von 596 000 Euro, teilt die Toto-Lotto GmbH mit. Am 90 Millionen-Jackpot schrammte der Tipper um Haaresbreite vorbei. Ein weiterer Eurojackpot-Treffer fiel südlich von VS im Schwarzwald-Baar-Kreis an.