Villingen-Schwenningen Glück bei Zahlenlotto

Der Gewinner hatte für die Ziehung am Sonntagabend den so genannten Keno-Typ 10 gewählt. Dabei müssen zehn Zahlen angekreuzt werden. Unter den in Wiesbaden ermittelten Zahlen der Keno-Ziehung waren alle Tipps des Mannes aus der Doppelstadt (7, 9, 18, 25, 30, 32, 40, 53, 55, 59). Sein Spieleinsatz von einem Euro multipliziert sich nach dem festen Gewinnplan der Lotterie mit einer Quote von 100 000. Die Wahrscheinlichkeit für den Volltreffer lag bei 1 zu 2,1 Millionen. Um die Auszahlung seines Gewinns muss sich der Glückspilz nicht sorgen. Das Geld wird ihm in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Der Spieler nahm mit Kundenkarte teil und ist Lotto Baden-Württemberg damit bekannt. Den letzten Großgewinn von mehr als 596 000 Euro in Villingen- Schwenningen hatte es Anfang des Jahres gegeben.