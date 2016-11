VS-Schwenningen. Die Eiskunstlaufabteilung des SERC hat seit kurzem eine neue Cheftrainerin: Gloria Drebes. Sie arbeitete zuletzt als Cheftrainerin in Darmstadt. Sie ist zusätzlich Eiskunstlaufwertungsrichterin und technische Spezialistin bei Wettbewerben. Außerdem ist sie zweimalige deutsche Meisterin, Vizemeisterin beim Europa-Cup und bei den World-Open im Inlinekunstlauf. In den Sommerferien besuchte Drebes das erste Mal VS, um als Choreografin den Läuferinnen des SERC die neuen Küren einzustudieren. Die sehr gute Zusammenarbeit und die guten Bedingungen ließen die Verhandlungen für ihren Wechsel nach Schwenningen beginnen. Der Eiskunstlaufabteilungsleiter Oliver Stenzel ist froh, eine so qualifizierte und in allen Fachbereichen kompetente Trainerin für den Verein gewonnen zu haben und freut sich auf die gute Zusammenarbeit. Die Vorbereitungen für nationale und internationale Wettbewerbe laufen auf Hochtouren.