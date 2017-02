Villingen-Schwenningen Glonki-Gilde setzt sich knapp durch

VS-Villingen. Kurz vor 15 Uhr am Wuescht-Brunnen in der Villinger Rietstraße. Ein Spielfeld wird mitten in der Fußgängerzone abgesperrt, die Narren drängen sich an das Absperrband. Über ihren Köpfen öffnen sich die Fenster der Anwohner, während die mit Stroh ausgestopften Wueschte bei strahlendem Sonnenschein Spielgeräte herbeischaffen.

Die Sache ist klar: Der Wettkampf zwischen den beiden durchaus trink-, aber manchmal auch spielstarken Gruppen steht wieder an. Und die Disziplin? Tischkicker. Aber natürlich nicht in der normalen Form, sondern mit echten Spielern, die in die an mehreren Eisenstangen festgeklebten Handschuhe schlüpfen müssen.

Wer jetzt denkt, dass alles mit rechten Dingen zugeht, der täuscht sich natürlich. Während man anfangs durchaus noch versucht, die Angelegenheit unter den Blicken der zahlreichen Zuschauer gesittet auszutragen, ändert sich dies nach mehreren Ballwechseln schlagartig. Die Spielpositionen werden in widriger Weise verlassen.