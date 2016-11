Villingen-Schwenningen Glonki feiern Martini seit 1935

"Martini, stell‘ ihni" galt als urwüchsige Bauernregel und als "nüchterner Abschluss eines Landwirtschaftsjahres. Alte Überlieferungen also, die erst recht die junge Gilde der Glonki verpflichten sollte, sich der dankbaren Aufgabe zu widmen, solcherlei guten Gebräuchen wieder sprühendes Leben und neuzeitliche Gestalt zu verleihen".

Was inzwischen jeder Jung-Glonki über die Gilde seit 1933 wissen könnte und sollte, erschließt sich aus den beiden schweren Chronik-Bänden des früheren Gilde­meister Roland Hebsacker: "Thorheit zur rechten Zeit ist Weisheit" – zum Jubiläum "75 Jahre Glonki-Gilde" in 2008. Darin steht auch, was das Gründungsmitglied Joseph "Tscheb" Winter als "Griffel-Spitzer" im Glonki-Ehrenbuch über die erste Martini-Feier 1935 berichtet: "...nach der launigen Ansprache des sutrigen Gildemeisters (gemeint war Mitbegründender Hans "Sutepumper" Sutermeister) nahmen die Dinge ihren hemmungslosen Lauf. Eine Lachsalve jagte die nächste…". Mitternacht war längst vorüber, als man sich zwar ungern, aber mit der mutwilligen Überzeugung trennte.

Erhellend war aus der Martini-Rede des Ober-Glonki hervorgegangen, dass sich die Glonki der frühen Jahre mit einem genuschelt-raunenden "Rhabarber-Rhabarber" begrüßten, dem auch der Zusatz gefolgt sein soll: "de Deifel goht um! Rhabarber".