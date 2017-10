Villingen-Schwenningen Glitsch im Doppelpack

Die 64. Jahresausstellung des Kunstvereins VS wird in den Räumen des Franziskaner-Museums am Sonntag, 5. November, um 12 Uhr eröffnet. Exakt 21 Künstler aus der gesamten Region werden einen Teil ihrer Werke ausstellen.

Einen ganz besondern Fokus legen die Organisatoren auf Gotthard Glitsch und seinen Cousin Helfried Glitsch, beide langjährige Mitglieder des Kunstvereins. Beide feiern ihren 80. Geburtstag. Aus diesem Grund werden beide Künstler im Refektorium einen Ausschnitt aus ihren Werken präsentieren. Für Bernhard Fabry, Geschäftsführer des Kunstvereins, ist es immer wieder spannend, zu sehen, "was die Mitglieder an neuen Werken bringen".

Die Kriterien, um sich bei der Ausstellung des Kunstvereins VS präsentieren zu können: Kein Werk darf älter als drei Jahre sein, und am Ende muss auch alles in die Ausstellungsräume passen.