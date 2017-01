Villingen-Schwenningen Gleich drei Großveranstaltungen in Helios-Arena

Villingen-Schwenningen - "Die Veranstaltungen in der Helios-Arena müssen Niveau und Stil haben", sagt KEB-Geschäftsführer Klaus Hässler. Nach längerem Warten auf Events abseits des Eishockeys scheint die Kunsteisbahn VS mit der CDS Productions GmbH einen passenden Veranstalter für derartige Projekte gefunden zu haben: Er wird in den kommenden Monaten mit gleich drei Großveranstaltungen in der Schwenninger Multifunktionshalle auffahren – zu moderaten Preisen.