Villingen-Schwenningen Glaube zeichnet die Menschen aus

Gabriele Erdel, Gründungsmitglied und zugleich Vorsitzende des Perukreises, verdeutlichte in ihren Begrüßungsworten im Festgottesdienst: "Dieser Tag erinnert daran, dass wir in einer Welt leben und durch unseren gemeinsamen Glauben mit Christen in aller Welt verbunden sind." Mitglieder des Perukreises trugen kurze Statements zu verschiedenen Symbolen aus den Partnerschaftsprojekten vor.

Fischer: Leben ist mehr als Wirtschaft und Wohlstand

Pfarrer Josef Fischer dankte dem Perukreis der Münstergemeinde, den St. Ursula-Schulen und allen anderen Unterstützern für die jahrelange Arbeit. Er richtete auch seinen Blick auf die Menschen in Peru, die vor Ort die verschiedenen Projekte zum Wohle der dortigen Bevölkerung umsetzen. "Leben ist weit mehr als Wirtschaft und Wohlstand", sagte Fischer, der darauf hinwies, "dass ein Leben in Solidarität ohne die große Schwäche des europäischen Egoismus" gelingen kann. Was die Menschen in der Partnergemeinde besonders auszeichne, sei ihre Herzensstärke und ihr tiefer christlicher Glaube.