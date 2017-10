Villingen-Schwenningen Glaube in Musikform

Er wird geleitet von Don Newby, der seit rund 30 Jahren in Deutschland lebt und arbeitet. Als Musiker produziert er CDs, betreibt ein eigenes Aufnahmestudio, unterrichtet als Lehrer, arbeitet als Coach, gibt diverse Workshops und mit seiner Frau Susie zusammen Country-Rock-Konzerte.

Als umtriebiger und vielseitiger Musik-Missionar pflegt er durchaus kritische Selbstbetrachtung und will seinen Hörern mehr als nur erstklassige Musik geben. Die biblisch-historische Perspektive und der Gebrauch von Musik in der Anbetung ist der Anfang des roten Fadens seiner Seminare.

Es geht um persönliche Erfahrungen als Christ in einer Welt, die das Christsein als "traditionelle Religion" versteht und nicht mehr weiß, was Jesus wirklich wollte. Don Newby bringt den Workshopteilnehmern die persönliche Beziehung zu Gott in das 21. Jahrhundert zurück. Verpackt wird alles in qualitativer, zeitgemäßer Musik und nicht selten hilft der Musiker einem altehrwürdiger Choral in eine stylische Rockerjacke. Das Gemeindehaus darf "rocken", weil Gott der "Rock" – englisch Fels – ist. Weitere Informationen und Ansprechpartner: Ralph Pusch 07720/8 08 28 08, E-Mail: RaMaPusch@web.de