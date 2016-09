Villingen-Schwenningen "Glaskare Selbstjustiz" geht nicht

Michael Aschenbrenner von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen bestätigt den Sachverhalt. Unschuldig seien die beiden Söhne dennoch nicht.

Die Polizei sei zum Hausfriedensbruch, einhergehend mit einer Sachbeschädigung gerufen worden – der 28-Jährige sei polizeibekannt, allerdings nicht wegen Körperverletzungsdelikten, sondern wegen anderer Vergehen, darunter auch Sachbeschädigungen am jetzigen Tatort. Die Beamten hätten die Sachlage geklärt und seien gerade im Gespräch mit dem Täter gewesen, als die beiden Söhne diesen plötzlich direkt vor Augen der Polizei von hinten angegangen hätten und er einen Faustschlag ins Gesicht kassiert habe. Die beiden seien so aufgebracht gewesen, dass die Polizei sie mit dem Einsatz von Pfefferspray habe zurückdrängen müssen. Die Beamten könnten "natürlich nicht zulassen, dass er zusammengedroschen wird", so Aschenbrenner.

"Das ist glasklare Selbstjustiz, das geht natürlich nicht", sagt er – wohl wissend, dass auch das "Opfer, vorher Täter," kein Unschuldslamm sei und dazu beigetragen habe, dass es überhaupt zu dieser Situation gekommen sei. Nun jedoch wiege die Körperverletzung der beiden Söhne strafrechtlich schwerer als der Hausfriedensbruch und die Sachbeschädigung des 28-jährigen.