Villingen-Schwenningen Glasfaser ist jetzt die einzig richtige Technologie

Bei Steuern eine Lösung gefunden

"Wir sind froh, dass wir diese Lösung gefunden haben, die Finanz- und Wirtschaftsministerium gefällt. In dem Wirtschaftsplan enthalten ist Geld für juristische Berater. Denn der Wettbewerb mit etablierten Anbietern führe gelegentlich vor Gericht, obwohl das beim Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar noch nicht vorgekommen sei. "Es ist besser, wir sind vorbereitet", meinte Cabanis. Der Zweckverband möchte sich im nächsten Jahr einen eigenen Messestand kaufen und mit diesem unter anderem bei der Südwestmesse nächstes Jahr auftreten. Vorgesehen sind auch zusätzliche Aktivitäten in den sozialen Medien. Bürgermeister Andreas Braun wollte wissen, warum der Kreis Waldshut für seine Aktivitäten eine pauschale Förderung vom Land erhalte. "Was haben die anders gemacht?", fragte der Unterkirnacher Bürgermeister. Die gleiche Frage, so Hinterseh, habe er sich auch gestellt, bisher aber keine Antwort vom Land erhalten. In den kommenden Wochen sollen die FTTB-Netze in Sunthausen, Biesingen, der zweite Bauabschnitt des Gewerbegebietes Schwenningen-Ost, der zweite Abschnitt in Blumberg "Norden 2", Dauchingen, Riesenburg, Bruggen, Wolterdingen, Pfaffenweiler, der zweite Abschnitt in Schonach und die Aussiedlerhöfe in Tuningen in Betrieb genommen werden. "Wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Cabanis: "Glasfaser ist die einzig richtige Technologie"