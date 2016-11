Villingen-Schwenningen Glänzende Show begeistert Publikum

Aber auch der Saxophonist Thilo Haas, Matthias Faller am Piano, Dirk Appelt an der Gitarre und Arne Rosencrantz am Schlagzeug vermittelten eine tolle Broadway-Atmosphäre. So ging das Publikum beim Programm mit "Freiheit" von Marius Müller-Westernhagen, bei "Money, Money, Money" von ABBA, "I feel Pretty" von Leonard Bernstein, den Songs "Englishman in New York" von Sting, "Bridge over troubled water" von Paul Simon, "Joyful, Joyful" aus Sister Act, "You’re the one that I want" aus dem Musical Grease, dem Song "C’mon everybody" von Eddie Cochran, wobei auch Elvis Presley nicht fehlen durfte, mit "Empire state of mind" von Jay Z., sowie "Bohemian Rhapsodie" von Queen und beim großen Finale mit "Carnegie Hall" begeistert mit.

Über den lang anhaltenden Beifall freuten sich die Chormitglieder mit ihrer Dirigentin Selina Fritz natürlich, sodass sich der hohe Probenaufwand zusammen mit einem Probenwochenende in Tübingen gelohnt hat.