VS-Marbach (ewk). Am kommenden Samstag, 12. November, 20 Uhr, findet in der Versöhnungskirche in Marbach, Am Talacker, ein Konzert mit spanischer Gitarrenmusik statt. Herbert Dapper aus ­Pfaffenweiler spielt Werke des berühmten Maestros Paco de Lucia. Diese Musik verbindet konzertante Virtuosität mit authentischem Flamenco und kann gegen Ende des Jahres noch einmal spanische Sommerwärme in kalte Novembernächte des Schwarzwalds bringen, sagt Herbert Dapper. Der Eintritt in das Konzert ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Aktion "Brot für die Welt" gebeten.