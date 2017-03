Villingen-Schwenningen Giftköder: Wer möchte Hund etwas anhaben?

Damit jedoch noch nicht genug. Denn am Donnerstag platzierte der Hundehasser ein Stück gekochtes Fleisch mit – so vermutet man – einem Spülmaschinentab im Hof. Pascha schnupperte an dem Köder, nahm ihn ins Maul, doch spuckte das bestückte Fleisch glücklicherweise wieder aus. Für den Hundebesitzer war es nun an der Zeit, die Polizei einzuschalten. "Ich habe eine Anzeige gegen Unbekannt erstattet – doch die Chancen, dass das etwas bringt sind natürlich leider gering." Denn: Einen konkreten Verdacht oder gar Zeugen der Taten gibt es bislang nicht.

Zwar hat man nach dem Vorfall mit den Rasierklingen eine Kamera in der Einfahrt installiert, doch der Unbekannte scheint darauf reagiert zu haben. "Er hat den Giftköder dann aus dem toten Winkel heraus platziert", berichtet der Student. Weitere Kameras aufzustellen sei rechtlich gar nicht möglich, weswegen man den Hund jetzt nur noch selten unbeaufsichtigt in der Einfahrt und im Garten lassen kann.

Über die sozialen Netzwerke hat man deshalb gestern einen Aufruf an mögliche Zeugen verbreitet. Mehrere tausend Menschen haben diesen bereits gesehen und zeigen sich entsetzt über das Vorgehen des Hundehassers. "Vielleicht lässt sich der Täter so ja von weiteren Aktionen abbringen – im besten Fall erfahren wir, wer dafür verantwortlich ist", hofft Çolakoglu.

Für ihn und seinen Kumpel ist es unvorstellbar, was jemanden zu solchen Taten bewegt. Der Hirtenhund würde zwar ab und an bellen, wenn jemand am Zaun vorbeiläuft – ansonsten sei er jedoch absolut friedlich. "Wenn jemand ein Tier absichtlich vergiften möchte, dann finde ich hierfür keine Worte." Umso mehr hoffen sie, dass der Täter eine gerechte Strafe erhält und Pascha bald wieder seinen Lieblingsplatz in der sonnigen Einfahrt genießen kann.

Weitere Informationen: Zeugen zu den Vorfällen können sich beim Polizeirevier in Villingen unter 07721/6010 melden.