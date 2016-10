Der Geschichts- und Heimatverein Villingen (GHV) war auf einer Exkursion im Ruhrgebiet mit Schwerpunkt Industriearchitektur. Bei der fünftätigen Reise unter Leitung von Helga Echle und Andreas Flöß wurde Essen sowie die Margarethenhöhe als eines der schönsten Beispiele für die Umsetzung der Gartenstadtidee in Deutschland besichtigt. Ebenso besichtigt wurde die Villa Hügel (Foto), Repräsentationsort des Unternehmens Krupp. Weitere Stationen war die Besichtigung der schönsten Zeche der Welt, das Unesco-Welterbe Zollverein sowie die Kokerei. Die Besichtigung des Gasometers in Oberhausen und der größte Binnenhafen der Welt in Duisburg, rundeten das Programm ab. Foto: GHV