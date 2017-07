Villingen-Schwenningen Gewinnspiel: Hüpfburg für einen Tag

Sie wollen Ihrem Kind zum Geburtstag eine große Überraschung machen? Oder beim Grillfest den Nachbarskindern eine echte Attraktion bieten? Dann versuchen Sie mit einer kreativen Bewerbung Ihr Glück beim Gewinnspiel des Schwarzwälder Boten und sichern sich für einen Tag eine Hüpfburg inklusive fachkundiger Betreuung. Der Bewerbungszeitraum ist ab sofort und endet am Samstag, 5. August. Aus allen Bewerbungen, in denen Sie uns mitteilen, warum ausgerechnet Sie zu den Gewinnern zählen sollten, werden drei Sieger ausgewählt.

Der Einlösezeitraum ist von Montag, 14. August, bis Sonntag, 17. September. Um nach der Auslosung, die in der Woche nach Einsendeschluss erfolgen wird, umgehend in die Planung für diesen einzigartigen Tag gehen zu können, sollen die Bewerber ihren Wunschtermin für ihre Veranstaltung angeben. So kann der Schwarzwälder Bote garantieren, dass der Wunschtermin auch klappt.

Der Gewinn beinhaltet die Lieferung, das Aufstellen und die Betreuung der Hüpfburg durch Mitarbeiter des Schwarzwälder Boten. Die Uhrzeit und Dauer wird nach der Auslosung individuell mit dem Gewinner besprochen. Für die restliche Ausrichtung des Kindergeburtstages, Spielenachmittags oder Grillfestes sind ausschließlich die Bewerber selbst verantwortlich.