Über einen Reisegutschein für zwei Personen freut sich Carmen Bächle (rechts) aus Villingen. Die Fahrt führt sie für eine Woche nach Schenna in Südtirol und ist der Hauptpreis aus dem Schwarzwälder Bote Reisequiz in unserem Wochenendjournal. Übergeben wurde der Preis an die Gewinnerin von Birgit Engesser, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle. Foto: Strohmeier