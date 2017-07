Villingen-Schwenningen Gewinnerin spendet 5000 Euro an Tannheim

Bei Logeo, der neuen ­Geolotterie in Baden-Württemberg, profitiert laut Toto Lotto auch das Gemeinwohl. Der wöchentliche Hauptgewinner von 100 000 Euro darf zusätzlich mit 5000 Euro Gutes tun.

Diese Summe spendet die Staatliche Toto-Lotto GmbH an eine gemeinnützige Einrichtung. Der Glückspilz darf diese auswählen. Ihm steht dabei frei, sich offen als Spender zu zeigen oder lieber als heimlicher Mäzen im Hintergrund zu bleiben.

Bei der Ziehung der Lotterie am 8. Mai ging der Hauptgewinn an eine Spielteilnehmerin aus Göppingen. Sie schlug Anfang Juni die Stiftung Deutsche Kinderkrebsnachsorge in Tannheim als Empfänger vor. Lotto-Direktor Norbert Müller übergab nun kürzlich einen symbolischen Scheck über 5000 Euro an den Stiftungsvorstand und Geschäftsführer der Nachsorgeklinik Tannheim, Roland Wehrle.