VS-Schwenningen. Zum ersten Mal nimmt das Architekturbüro Rebholz aus Bad Dürrheim mit einem Sonderthema an einem Architekturwettbewerb teil. Thema des von der Wüstenrot Stiftung ausgelobten Gestaltungspreises ist der Umgang mit denkmalwürdiger Bausubstanz. Für den Wettbewerb, der alle zwei Jahre ein neues Thema aufgreift, steht eine Gesamtsumme von 50 000 Euro bereit. Das ideale Objekt für diesen Wettbewerb ist aus Sicht von Architekt Michael Rebholz die sanierte Etter-Villa in Schwenningen. Die 1902 erbaute Jugendstilvilla wurde unter Leitung der Rebholz Gruppe 2015 saniert und für die Nutzung durch die Duale Hochschule vorbereitet. An den Umgang mit denkmalwürdigen Gebäuden sind hohe Anforderungen gerichtet. Diese Besonderheiten galt es im Wettbewerbhervorzuheben. Entstanden sind daraus zwei Plakate im Großformat, welche eingereicht wurden. Da die Prämierung in zwei Runden erfolgt, ist mit einem Ergebnis erst im Herbst zu rechnen.