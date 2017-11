Villingen-Schwenningen. Der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) kommt zur Mitgliederversammlung am Donnerstag, 30. November, zusammen. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn ab 19 Uhr in der Schwenninger Krankenkasse, Spittelstraße in Schwenningen. Die Tagesordnung umfasst unter anderem Berichte des Vorstands, des Kassierers und des Kassenprüfers.