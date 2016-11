VS-Schwenningen. An der Gewerbeschule in der Erzberger Straße findet am Dienstag, 29. November, von 8.30 bis 12.30 Uhr ein Berufsinformationstag statt. Mit vielfältigen praktischen Vorführungen stellen Berufsschüler die Ausbildungsberufe Friseur, Fleischereifachverkäufer, Fleischer, Elektroniker sowie Mechatroniker vor. Daneben informieren Schüler und Lehrer der Berufsfachschulen über die Ausbildungsmöglichkeiten in dieser Schulart. Mitarbeiter der Agentur für Arbeit, der Handwerkskammer Konstanz sowie der IHK stehen ebenso für Auskünfte bereit. Außerdem präsentiert sich die Partnerfirma Tannenhof.