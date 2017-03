Villingen-Schwenningen Gewerbegebiet Vorderer Eckweg ist ausverkauft

Lukrativ wäre der Standort Wieselsbergstraße/Milanstraße also allemal für Rewe und dm gewesen, die sich auf dem Gelände des ehemaligen Autohauses neben der Aldi­Filiale ansiedeln wollten, was jedoch vom Gemeinderat mit breiter Mehrheit abgelehnt worden war. Aber, so Oxana Brunner, anderes, nicht ­zentrenrelevantes Gewerbe sei an diesem Standort noch immer machbar – "zulässig wären zum Beispiel der Verkauf von Gartenmöbeln, KfZ oder ein Baumarkt".

Viering: Ansiedlung belebt häufig das geschäftliche Umfeld

Viele Dienstleister siedeln und siedelten sich bereits um den Möbelriesen an – die Liste derer, die dort in jüngster Zeit gebaut haben, ist lang, darunter: das Bildungszentrum Vatter, das Senioren-Kompetenzzentrum in einem Komplex mit dem Genussatelier, dem Planungsbüro Bliestle und dem Café Marie für die Tagespflege der Caritas Altenhilfe sowie vis-à-vis davon Bliestles Küchen-Planung, aber auch die Kfz-Betriebe Iristi, Color Tuning, ­Beutelspacher und das Autohaus Bach sind dort zu finden, die Brammer GmbH, der Genussladen, die Kunze & Ritter GmbH für Druck- und IT-Lösungen oder Software-Spezialisten wie Babtec, APS delta, progea und die Kailer und Sommer GmbH sowie die MRD-Djordjevic GmbH mit ihrer CNC-Dreh- und Frästechnik, die EBV Elektronik GmbH & Co KG mit ihren Elektronikbauteilen oder die Finanz- und Wirtschaftsberatung Stern ASS.

Das Areal rund um den Vorderen Eckweg wurde zum Wirtschaftsstandort mit einer Vielzahl von Arbeitsplätzen. Selbst ein gutes Stück Zukunft der Tanzschule Seidel liegt hier. Der Unternehmer Christian Seidel erweitert markant, steckt 1,7 Millionen Euro in eine Event-Halle für bis zu 500 Personen, die auch gemietet werden kann. Summa Summarum habe er dann, so Seidel, etwa 5,7 Millionen Euro am Vorderen Eckweg investiert – während parallel in Singen ebenfalls von der Tanzschule gebaut wird, dort sogar in noch größeren Dimensionen als in Villingen.

Der Möbelriese ist noch nicht einmal da, da blüht es ringsum schon gewaltig. Ein Phänomen, das das Unternehmen oft beobachtet. "Wir stellen fest, dass in Folge der Ansiedlung eines XXXLutz Möbelhauses eine Belebung des geschäftlichen Umfeldes erfolgt", bilanziert Julian Viering von der Unternehmenskommunikation. Vergleichbar mit Villingen sei etwa der Standort Eschborn, auch dort habe sich das Unternehmen in einem Gebiet angesiedelt, das bis dato von Geschäftetreibenden nicht sonderlich frequentiert war – daraufhin habe sich im Umfeld jedoch vieles angesiedelt. "Das kommt häufiger vor", so Vierings Fazit daher.