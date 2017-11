Villingen-Schwenningen Gewerbeflächen Thema bei Regionalverband

Schwarzwald-Baar-Heuberg (fsk). Die Gewerbeflächenentwicklung in der Region ist Thema beim Regionalverband, der am Freitag, 17. November, 10 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses in Geisingen tagt. Auf der Sitzung sollen Zwischenergebnisse einer Untersuchung des Institutes für Stadt- und Regionalentwicklung der Hochschule Nürtingen-Geisingen vorgestellt werden. Den Auftrag erteilten der Regionalverband und die IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg gemeinsam. Die Untersuchung soll typische Probleme und Hindernisse sowie Lösungsansätze bei der Gewerbeflächenentwicklung in der Region aufzeigen und letztlich zu Schlussfolgerungen für zukünftige Planungs- und Genehmigungsverfahren führen. Im Rahmen der Untersuchung, so der Regionalverband in einer Sitzungsvorlage, "wurde eine Befragung von Unternehmen aus der Region sowie ein Workshop mit Vertretern von Städten und Gemeinden durchgeführt. Da die Unternehmensbefragung noch nicht abgeschlossen ist, liegt der Endbericht noch nicht vor."