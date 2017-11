Villingen-Schwenningen Gewerbefläche prüfen

Als wesentlichen Bearbeitungsschwerpunkt nannte Guse die Gesamtfortschreibung des Regionalplans. Seit 2015 werde dies verfolgt, im Jahr 2017 hätten Teilraumgespräche zur Aufstellung des Regionalplanes stattgefunden. Im Haushaltsansatz war dieser mit 10 000 Euro vorgesehen. Guse betonte, dass viele Firmen, die der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg angehören, sich beschwerten, dass für sie so wenige Möglichkeiten bestünden, sich niederzulassen. "Es braucht heute eine Vorlaufzeit von vier bis fünf Jahren, um ein Gewerbegebiet auszuweisen. Wir möchten eine Analyse durchführen lassen, wie viele Flächen in den Flächennutzungsplänen der Kommunen ausgewiesen sind. Man werde erstaunt sein, wie viele Flächen noch ›im Vorrat‹ seien", so Guse.

Zu den haushaltsrelevanten Themen, über die der Ausschuss beriet, zählten darüber hinaus noch EDV-Verträge, Lizenzen und Aufwendungen für Geo-Daten in Höhe von 10 000 Euro, sonstige Studien und Gutachten, die mit 4000 Euro angesetzt sind. Daneben ging es auch um die Planfortschreibung "Regionalbedeutsame Windkraftanlagen", mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 4000 Euro, deren Bedeutung Geisingens Bürgermeister Walter Hengstler besonders hervorhob.

Verbandsdirektor Marcel Herzberg hob die Vorteile der "Trio K"-Plattform hervor, die komplett überarbeitet und zu einer Veranstaltungsseite umgestaltet worden sei. So könne mittlerweile das Ticket für eine Veranstaltung in der jeweiligen Kommune direkt über die Internetseite gebucht werden. Guse berichtete, dass der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen-Schwenningen in neue Räume umziehen müsse, da der Eigentümer des Gebäudes, in dem der Verband bislang unterbracht ist, Eigenbedarf angemeldet habe. Hierzu seien bereits mehrere Angebote geprüft worden. Zu den in der Sitzungsvorlage ausgewiesenen Umzugskosten in Höhe von 20 000 Euro stellte Guse noch zusätzliche 30 000 Euro für Büromöbel und EDV in Aussicht.