Villingen-Schwenningen Getanzter Krimi lässt keine Langeweile aufkommen

In der ersten Szene setzt eine Tänzerin mit energischen Armbewegungen das Stampfen einer Dampflok um. Zwölf außergewöhnlich talentierte Nachwuchstänzer stellen die Stimmungen und Gefühle von gruppendynamischen Prozessen dar. Die Grundmuster von Schuld, Sühne und Rache werden tänzerisch herausgearbeitet. Die Bühne von Tatyana van Walsum, dekoriert mit Würfeln, wird von den Tänzern immer wieder umgestaltet. Sie stellen einmal die Lok, den Zug im Nebel und dann wieder eigentümliche Landschaften her. In verspiegelten Würfel können sich die Tänzer selber sehen.

In vier Landschaften mit dem Choreografen Demis Volpi und drei weiteren Choreografen wird ausdrucksstarkes Ballett mit mehreren Tanzstilen vorgeführt. Die tanzenden Figuren erinnern zwischendurch an modernes Schattentheater. Mit Schnelligkeit, Stärke Beweglichkeit und Genauigkeit werden die Zuschauer in mythische Welten entführt. Zur Sinfonie von Streichern führen die Tänzer ihre Arme wie Waffen, und eine rotgekleidete Frau erscheint.

Manchmal scheinen die Tänzer mechanisch zu funktionieren. Dann sind fast heitere Melodien zu modernem Tanz zu hören. Zu dunklem Gesang schwingen die Tänzer im finsteren Raum Taschenlampen. Am Ende wird das gesuchte Opfer gefunden. Täter und Opfer zeigen ihr Verhältnis zueinander. Fast spielerisch wird am Ende der am Boden Liegende getreten, geschlagen auf ihm getanzt bis sich am Ende die Täter um die "Leiche" versammeln.