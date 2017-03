VS-Villingen. Rund 41 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Freitag gegen 8.20 Uhr auf der Niederen Straße in Villingen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Römäusring und streifte aus Unachtsamkeit einen anderen Mercedes. Personen wurden beim Unfall nicht verletzt.