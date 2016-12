Villingen-Schwenningen Geständnis bewahrt vor Gefängnis

VS-Villingen (tam). Das Landgericht Konstanz verhängte über den mehrfach vorbestraften Täter wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen eines schweren räuberischen Diebstahls zwei Jahre Haft. Diese Strafe wurde unter strengen Auflagen für die Dauer von fünf Jahren zur Bewährung ausgesetzt. Außerdem muss er sich regelmäßig Drogentests unterziehen.

Schüler erhalten Schmerzensgeld

An zwei Schüler, die er an der Fastnacht mit Schlägen teils schwer verletzt hat, muss er Schmerzensgeld in Höhe von insgesamt 2800 Euro bezahlen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.