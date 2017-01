VS-Villingen. Der "Philosophische Gesprächskreis VS" kommt am Donnerstag, 2. Februar, 20.15 Uhr, im Vortragssaal, Am Affenberg 46/3, zusammen. Das Thema lautet "Weisheit, Torheit und Philosophie". Referent ist Bernhardt Heidt. Es ist ein Vortrag mit anschließender Diskussion. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen.