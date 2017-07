Villingen-Schwenningen Gesichter erzählen Geschichten

"Im Sinne von archaisch sind sie zeitlos und als solches vom Betrachter interpretierbar", so Galerist Uwe Frank. Der Betrachter versteht sie aufgrund seiner Erfahrungswelt und assoziiert mit dem Gesichtsausdruck Situationen oder Ereignisse, die er erlebt hat. "Seine Gesichter erzählen Geschichten – allerdings, die des Betrachters, die er gedanklich mit den Faces verbindet". "Ohne die Tiermedizin hätte ich kein tieferes Wissen vom Wesen der Tiere. Ohne die Medizin kein tieferes Wissen vom Wesen der Menschen und ohne die Philosophie kein tieferes Wissen vom Wesen der Dinge", beschreibt der Maler den Antrieb seines Schaffens.

Beatrice Stemmer, Kunsthistorikerin aus Karlsruhe, wird zur Eröffnung auch interessante Einblicke geben: "Was erzählt uns die Kunstgeschichte über das Gesicht und seine Bedeutung? Gemalte Gesichter zwischen Gegensatz, Realismus und Abstraktion, aber auch zwischen Abbild, Maske und Porträt." "Nirgends ist der Mensch so sichtbar präsent wie in seinem Gesicht, das Gesicht ist das, was wir nach außen zeigen. Es ist unser Stellvertreter. Wir nutzen es, um Rollen zu übernehmen, zur Selbstdarstellung – aber auch zur Schaffung von fiktiven Persönlichkeiten", ergänzt der Galerist Ralf Wehrle. Neben der Einzelausstellung zeigt die Galerie Bovistra im unteren Bereich der Galerie auch eine zweite Ausstellung, die sich ebenfalls mit dem Thema Mensch und Gesicht auseinander setzt. Bronzeskulpturen des Bildhauers Tim David Trillsam, sowie Bilder von Oliver Sich sind zu sehen.

Die Ausstellung "Mit anderen Augen" ist vom 22. Juli bis einschließlich 14. September zu sehen. Die Galerie Bovistra hat donnerstags von 18 bis 20.30 Uhr oder nach Vereinbarung geöffnet. Die Galerie wurde im Januar 2017 von Ralf Wehrle und Uwe Frank in der Voltastrße eröffnet. Bereits seit Dezember 2009 betreiben die beiden Fotografen aus Mönchweiler auch die Galerie Bovistra in der Ludwigstraße im Stuttgarter Westen. In Stuttgart zeigten sie bereits etliche zeitgenössischer Künstler aus den Bereichen Malerei, Skulptur und Zeichnung in wechselnden Ausstellungen.

Weitere Informationen: www.bovistra.com