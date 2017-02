Villingen-Schwenningen Gesellenprüfung zum Elektroniker geschafft

Winker berichtete von einer anspruchsvollen Ausbildung zum Elektroniker, die Bewerber mit sehr guten Schulzeugnissen voraussetzt. In Anwesenheit von Hubert Mauch, Leiter der Elektroabteilung in der Gewerbeschule Schwenningen, wies Winker auf die Ausbildungsmesse "Jobs for future" zwischen dem 9. und 11. März auf dem Messegelände hin. Dort biete sich eine günstige Gelegenheit nähere Informationen über den Beruf zum Elektroniker zu erhalten. Erfolgreiche Teilnehmer der in Theorie und Praxis aufgeteilten Gesellenprüfung: Oliver Bartler (Elektro Chrobok, Niedereschach-Kappel), Daminik Braitsh (Elektro Baschnagel, VS-Marbach), Tobias Bucher (Eklektro Eichkorn, Brigachtal), Tigo Da Foncesa Alves (Elektro Vater, Hüfingen), Ionut Dobrin, Stephan Riebe, Mike Tesch (Waldmann Elektrotechnik, Schwenningen), Lothar Hogg (Elektro Andreas Müller, Donaueschingen), Daniel Kienzler, Alexej Milberger, Michael Nock (EGT Gebäudetechnik, Triberg), Marc Kühnle, Johannes Supis (Elektro Nitech, Villingen), Felix Ohlhauser (Stadtwerke VS), Enrico Ortensi, Philipp Rosenstiel (Elektro Wolf, Donaueschingen), Marvin Rottler (Elektro Mundinger, Bad Dürrheim). Michael Nock ist Prüfungsbester und Innungssieger mit einem Notendurchschnitt von 1,4. An zweiter Stelle folgt Mike Tesch. Drittbester Elektroniker-Geselle ist Stephan Riebe.