Villingen-Schwenningen Geschmolzenes Glas wird Kunst

Bei Sekt und Jazz-Musik werden die drei Künstler Achim Stein aus Schwenningen, Markus Klek, Schramberg, und Edwin Eha, Rottweil-Zepfenhan, ihre Objekte aus Glas, Naturmaterialien und Holz ausstellen.

Bei einem Pressegespräch erklärte Achim Stein, dass er schon mitten im Ausräumen des Lofts sei, da er nach Freiburg ziehe, wo er allerdings weiter an seinen Bildern aus geschmolzenem Glas und Fotografien auf Leinwand arbeiten werde. Vor 15 Jahren belegte Stein in Österreich einen Fusingkurs, bei einem anderen Künstler aus Schweden sah er, wie aus Altglas Objekte entstehen. "Diese Kunst hat mich sehr interessiert und so begann ich damit, Flaschen zu zertrümmern, altes Fensterglas zu verarbeiten, parallel fotografierte ich die Natur und ließ Ausschnitte aus diesen Bildern auf Leinwand aufziehen", erklärt er und zeigt die verblüffenden Ergebnisse. Ein Fensterglas in einem Holzrahmen zeigt in der Mitte einen Mensch, der sozusagen aus dem Fenster herausgeht oder schaut, das bleibt dem jeweiligen Betrachter überlassen.

Für Achim Stein ist es die dritte Ausstellung im Raum Villingen-Schwenningen. Markus Klek aus Schramberg, Goldschmied und Autor, wird an der Ausstellungseröffnung aus seinem aktuell entstehenden Buch lesen und seine Objekte aus Naturmaterialien ausstellen. Der dritte Künstler ist Edwin Eha aus Rottweil-Zepfenhan, er ist Schreiner und Künstler, und wird seine Objekte aus Holz, zum Beispiel einen Torso, ausstellen.