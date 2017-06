Villingen-Schwenningen Geschichten von A bis Z

Die derzeitige Sonderausstellung ist im großen Scheunenraum eingerichtet. Analog den 26 Buchstaben im Alphabet sind gleich viele Objekte ausgestellt. Ihr einstiger Verwendungszweck kann in einem Begleitheft nachgelesen werden. Ältere Jahrgangsangehörige allerdings werden sich an eigene Erfahrungen im Umgang mit diesen Dingen erinnern und dazu spannende Geschichten erzählen. Das kann auch Hans-Richard Banholzer, der an diesem Tag die Aufsicht im Museum übernehmen wird.

Der Eintritt ins Bauernmuseum ist frei. Normale Öffnungszeiten sind die ersten Sonntage in den Monaten bis Oktober. Gruppen ab zehn Personen können das Museum nach Anmeldung auch an Wochentagen besuchen – Anmeldungen an E-Mail@freundeskreis-dorf-muehlhausen.de.