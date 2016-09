Villingen-Schwenningen Geschichte Schwenningens darf nicht im Depot untergehen

Kulturinitiativen gingen in Schwenningen meistens auf Bürgerinitiativen zurück, das gilt für das Heimatmuseum, für das Uhrenindustriemuseum und auch die städtische Galerie. Im Vergleich zu den anderen Kultureinrichtungen wurde das Heimatmuseum immer weniger von Besuchern wahrgenommen, was daran liegt, dass seine räumliche Situation wenig Entwicklungsmöglichkeiten zuließ, es wegen neuer Brandschutzauflagen nur noch begrenzte Besucherzahlen einlassen darf und auch daran, dass das Museum am Dienstag und am Mittwoch geschlossen ist (aus Einsparungsgründen?). Dass es in VS anders geht, zeigen die Erfolge des Franziskanermuseums, wobei auch hier Veränderungen der Dauerausstellung nach langer Zeit angebracht sein könnten.

Nahezu jeder Stadtteil in VS hat seine Heimatstube, zu Recht, weil man zeigen will, was dieser Bezirk für die gemeinsame Stadt geleistet hat. Soll das etwa für Schwenningen nicht gelten? Der Fusionsvertrag sah vor, die bestehenden Kultureinrichtungen zu erhalten und einen gleichmäßigen Ausbau in den Stadtbezirken zu gewährleisten. Nun möchte ich im "Nein" des Technischen Ausschusses und in dem Vorschlag, die Schwenninger Exponate im Depot der Nachwelt zu erhalten, nicht, wie mancher alteingesessene Schwenninger mir gegenüber äußerte, das Bestreben einer Villinger Gruppierung sehen, die nicht bereit ist, die Bedeutung Schwenninger Geschichtszeugnisse anzuerkennen oder für die der Beitrag Schwenningen zur gemeinsamen Kultur nicht existiert, für die Geschichtswürdiges grundsätzlich innerhalb enger Stadtmauern stattfinden muss. Die Stadt hat in der jüngster Zeit mit viel Geld und Aufwand, Projekte gefördert zu einem städtischen Leitbild, einem Kulturleitbild, zur Stadtentwicklung, die unter anderem auch die Defizite in der Darstellung der Schwenninger Geschichte herausstellten. Welchen Sinn haben solche Untersuchungen, wenn man nicht bereit ist, sie umzusetzen?

Innovative Unternehmer waren selten Villinger Bürger