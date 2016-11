Villingen-Schwenningen Geschenke-Fieber im Rathaus

Villingen-Schwenningen. Dieses Jahr hat die städtischen Mitarbeiter das Geschenke-Fieber gepackt. Mit 124 großen, kleinen, bunten Päckchen unterstützen sie die Geschenk-Aktion "Weihnachten im Schuhkarton". Anke Jäckle, die ehrenamtlich eine Sammelstelle betreut, durfte die Pakete von Oberbürgermeister Rupert Kubon in Empfang nehmen. "Das ist Rekord und ich freue mich, dass so viele Mitarbeiter sich an der Aktion beteiligt haben und damit für leuchtende Kinderaugen sorgen werden", so Kubon bei der Übergabe im Villinger Rathaus.