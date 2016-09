Villingen-Schwenningen Geschäftswelt in Villingen ist in Bewegung

Eine andere Boutique, das Apanage beim Latschariplatz, hat sich infolge der Insolvenz des Modekonzerns Steilmann AG bereits aus Villingen verabschiedet.

Reduziert-Schilder mit satten Rabatten weisen in vielen Geschäften bereits auf Veränderungen für die Zukunft hin. St. Kilda in der Niederen Straße 25 hat den "Totalräumungsverkauf" ebenso ausgeschrieben wie eine ganz alte, traditionelle Adresse der Einkaufsstadt: das Schuhhaus Kreidler in der Niederen Straße 66, wo es wegen einer "Geschäftsaufgabe" heißt: "Alles muss raus". In der Niederen Straße 65, wo einst ein Friseur zu finden war, ist das schon längst passiert. Die Räumlichkeiten stehen leer, das Ladenlokal ist zu vermieten. Eine andere Geschäftsadresse in der Bickenstraße, wo einst die christliche Buchhandlung Hermann Weisser zu finden, steht sogar zum Verkauf.

Die einen gehen, die anderen kommen: Der Imbiss "City Orient" macht in der Niederen Straße 70 auf und bietet dort fortan Kebap und andere Spezialitäten an. Schräg gegenüber verpasst der Kabelnetzbetreiber Unitymedia seiner künftigen Filiale in der Niederen Straße 29 gerade den letzten Schliff.

Auch bei der Traum- Manufaktur heißt es: "Wir ziehen um"

Und auch in der Oberen Straße am Durchgang zum Kanonengässle stehen die Baucontainer – hier folgen auf den seit langer Zeit im Schaufenster prangenden "roten Punkt" offenbar Taten: Im Inneren wird gewerkelt und soll eine Gaststätte mit Spezialitäten, dem Vernehmen nach ein weiterer Kebap-Imbiss, entstehen. Die Obere Straße erhält eine weitere kulinarische Adresse – vom Straßenverkauf beim Metzger, einem Pasta-Lokal, einer Adresse für vegetarische Gerichte über ein Eiscafé oder eine asiatische Wirtschaft bis hin zum noblen Restaurant mit italienischer Küche ist in dieser Straße neuerdings alles vertreten.

Nur einen Steinwurf entfernt die nächste, in diesem Fall markante Veränderung: Die Musikschule Vogt zieht um – vom Kanonengässle/Obere Straße 12, ging es jetzt in die Wilhelm-Binder-Straße 19. Gleiche Adresse, ebenfalls ein Abschied: Auch die Traum Manufaktur von Nicole Käding lässt Traumhochzeiten nun nicht mehr von der Oberen Straße 12 aus wahr werden – "wir ziehen um" wird auch hier verkündet, die neue Adresse aber verraten die Schilder noch nicht.