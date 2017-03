Villingen-Schwenningen Geschäftsaufgabe mit viel Wehmut

VS-Villingen. "Es tut so weh." Birgit Rohrer-Spazier steht in ihrem Laden und musste erneut einem ihrer langjährigen Kunden sagen, dass es das alteingesessene Geschäft ab Juni nicht mehr geben wird. Sie kämpft mit den Tränen. "Da geht einfach ein Stück Herz verloren", erklärt sie. Kein Wunder, 35 Jahre lang stand sie im Laden, baute dank Fachberatung, Service und der herzlichen Art einen treuen Kundenstamm auf, zu dem sie ein freundschaftliches Verhältnis hat.

Gerne erinnert sie sich an die Anfänge des Geschäfts, das von ihren Eltern Friedbert und Brunhilde Rohrer 1970 in der Niederen Straße 47 eröffnet wurde. Nach der Einzelhandelslehre und dem Studium zur Handelsfachwirtin stieß sie 1981 hinzu, ehe fünf Jahre später der Umzug in das Haus Nummer 62 vollzogen wurde.

Der überraschende Tod des Vaters im Jahr 1994 war der Grund, dass sie 1995 die Geschicke übernahm, ihr Mann Markus Spazier schloss sich ihr im gleichen Jahr an. Nachdem man das Sortiment um Kinderkleidung erweitert hatte, zog man 2007 in die Räume der Niederen Straße 48. Zuvor verstarb 2004 auch ihre Mutter. "Sie war bis zu ihrem letzten Tag im Geschäft mit dabei", erinnert sich Birgit Rohrer-Spazier zurück.