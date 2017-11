Villingen-Schwenningen Gesang inmitten von Blumen und Pflanzen

Eine Bereicherung war der Auftritt von Chorus Mundi am Freitag und dem Laetitia-Chor aus Furtwangen-Neukirch. Die Sänger aus dem Bregtal unter der Leitung der aus Eisenbach stammenden Profimusikerin Sabine Pander waren am Samstag zu Gast. In drei Blöcken begeisterten sie die Kunden mit ihrer Vielseitigkeit in der Interpretation von Gospels und geistlichen Liedern. Sabine Pander war zudem mit einem Chor gekommen, der sich bestens auf jazzige und poppige Lider verstand. Doch auch für den Laetitia-Chor war der Auftritt eine besondere Erfahrung. Noch nie in seiner 21-jährigen Geschichte war er in einem Gartencenter aufgetreten. Das Beste daran: Die Chormitglieder hatten wohl genauso viel Spaß wie die Zuhörer.

Die Bewirtung übernahmen die Landfrauen der Region Villingen-Land. Wiedemann möchte jedenfalls die Kunden mit derlei Aktionen auch in Zukunft begeistern.