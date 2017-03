Villingen-Schwenningen Gesamtkomplex für den Pauluskindergarten?

VS-Schwenningen (mk). Früher als zuletzt angenommen kommt Bewegung in das Thema Pauluskindergarten: In seiner kommenden Sitzung am Donnerstag, 9. März, könnte der Jugendhilfeausschuss die ersten Weichen für einen Neubau stellen – doch möglicherweise als großen Kindergartenkomplex für den gesamten Neckarstadtteil.