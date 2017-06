Bis 27. August ist sie zu sehen: Die Kunstausstellung "I like FORTSCHRITT – German Pop reloaded" wurde am Samstag im Beisein des privaten Kunstsammlers Hartmut Kraft (rechts) von Galerieleiter Wendelin Renn eröffnet. "Das ist eine tolle Ausstellung", schwärmte Oberbürgermeister Rupert Kubon. Er sah sich an seine Jugendzeit erinnert, stammen die Werke doch ausschließlich aus der zweiten Hälfte der 1960er- und der ersten der 1970er-Jahre. Ergänzt um Pop-Art aus städtischem Besitz ist die Ausstellung eine Reminiszenz an Felix Schlenker, der um 1975 anregte, derlei Kunst im Theater am Ring und im Franziskanermuseum zu zeigen. Am Sonntag, 9. Juli, führt Anja Rudolf durch die Ausstellung im Lovis-Kabinett. Foto: Heinig