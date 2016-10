Villingen-Schwenningen Geräte für Physik völlig veraltet

Auf offene Ohren stieß dieser Hilferuf bei der CDU: Bereits in der Gemeinderatsitzung hatte die Fraktionsvorsitzende Renate Breuning gefordert, diese Mittel außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen und über Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu finanzieren. Nun steht der Antrag in der Sitzung des Verwaltungs- und Kulturausschusses am Mittwoch, 9. November, ab 18 Uhr im Schwenninger Rathaus zur Diskussion. Im Hinblick auf eine Gleichbehandlung mit anderen ebenfalls dringenden Investitionen in Schulen spricht sich die Stadtverwaltung für eine Entscheidung im Zuge der Haushaltsplanberatung aus, auch wenn sie die Bewertung der Physiksammlung teile.

Das Gymnasium jedenfalls hofft auch eine schnelle Lösung. Mangels Sicherheit dürften die Schüler die meisten Geräte nicht selbst für Experimente verwenden. Und von den Lehrern sei bei den Versuchen höchste Konzentration gefragt, um sich nicht zu gefährden "Die Kommunikation mit den Schülern – und damit der Untericht – gerät dadurch zur Nebensache", führt der Brief vor Augen. Die Schule nehme mit dieser Sammlung eine besonders negative Sonderstellung im Regierungspräsidium Freiburg ein.

So sei kein auf den Bildungsplänen von 2004 und 2016 beruhender Unterricht möglich. "Naturwissenschaftlicher Unterricht muss modern sein – Physik, Chemie und Biologie sind keine historischen Wissenschaften", heißt es in dem Schreiben gerade auch mit dem Verweis auf die Rolle der MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) für den Industriestandort Deutschland. So appelliert die Schule an den Gemeinderat, das Geld zu bewilligen, um den Nachwuchs so ausbilden zu können, dass er sich qualifiziert und motiviert an technische Berufe heranwagt.