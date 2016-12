Villingen-Schwenningen Gerade jetzt ist Gott den Menschen besonders nahe

2000 Jahre sind es her, dass Gott entschieden hat, den Menschen seine Nähe und die Ernsthaftigkeit seines Willens zu zeigen, wie nahe er seinem menschlichen Geschöpf sein will. Weihnachten ist das jährliche Fest der Geburt Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Durch dieses historische Ereignis will Gott uns trösten in manch dunklen Stunden, will uns nahe sein in manch einer Einsamkeit, will uns sagen: Du Mensch bist niemals allein – ich kenne deine Geschichte und dein Leben.

Heiligabend

Die katholische Seelsorgeeinheit Neckar-Baar lädt an Heiligabend zu folgenden Krippenfeiern ein: In Mariä Himmelfahrt um 15 Uhr, musikalisch von der Combo11 begleitet, in der Kirche St. Franziskus um 16 Uhr mit musikalischer Begleitung durch den Kinderchor, der unter anderem projektmäßig aus Erstkommunionkindern zusammengestellt wurde.