Villingen-Schwenningen Geplatzte Träume für alle Beteiligten

Wie sieht Marcel Klinge die Angriffe an die Adresse seiner Partei? "Wir haben durchaus Kompromissbereitschaft gezeigt", kontert der Liberale. "Aber keine Einigung beim Soli, keine angemessene und längst überfälligen Einwanderungsregeln – das tragen wir nicht mit", äußert er sich. Statt Aufbruch habe man Grabenkämpfe zwischen Grünen und CSU erlebt. "Wir sind es unseren Wählern schuldig, bei unseren Inhalten standhaft zu bleiben."

Mit welcher Option könnten unsere Kreispolitiker am ehesten leben: Minderheitenregierung, eine Neuauflage der großen Koalition oder Neuwahlen? Fast alle befragten Kreispolitiker sehen Neuwahlen als die schlechteste aller Lösungen an. Hier sind sich alle ausnahmsweise einig: Von Neuwahlen könnte die AfD profitieren, "wenn die anderen Parteien das mit der Regierungsbildung nicht hinbekommen". Marcel Klinge sieht diese Alternative entspannt: In einer Demokratie "gibt es wirklich Schlimmeres". Für Thorsten Frei schält sich eher die Neuauflage einer großen Koalition heraus. Andere Politiker wie Martina Braun oder Nicola Schurr sehen als kleineres Übel eine Minderheitenregierung von CDU und Bündnisgrünen an, wenn auch mit freundlicher Unterstützung der SPD (Martina Braun). "Alle Parteien müssen nun Verantwortung dafür tragen dass es nicht zu Neuwahlen kommt", so der Appell an Berlins Politiker.

Schaden für die Politik

Welche Rolle spielt die Kanzlerin beim misslungenen Jamaika-Poker? "Es war ein Schaden für alle Beteiligten", relativiert Frei. Für Nicola Schurr ist es eine klare Sache: "Das ist ein weiterer Imageverlust für Angela Merkel." Ähnlich sieht es auch Marcel Klinge: "Die Kanzlerin war zu passiv und hat es nicht geschafft, den Sondierungen eine klare Richtung nach vorn zu geben."