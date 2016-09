VS-Schwenningen. Vermutlich zwischen 16 bis 17.30 Uhr ist am Dienstag ein Autofahrer nach Angaben der Polizei zu dicht an einem in der Gartenstraße in Schwenningen geparkten Renault Kangoo vorbeigefahren und hat den abgestellten Wagen dabei beschädigt. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720/8 50 00, an.