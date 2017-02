Villingen-Schwenningen. Ein unbekannter Fahrer hat am Donnerstag zwischen 16.15 und 16.45 Uhr einen Unfall auf einem Anwohnerparkplatz im Benediktinerring nahe der St.-Nepomuk-Straße in Villingen verursacht. Laut Polizei beschädigte einen geparkten, schwarzen Seat Leon. Der Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro am vorderen Stoßfänger des Seat entstand vermutlich durch eine Anhängerkupplung des verursachenden Fahrzeugs. Hinweise an die Polizei, Telefon 07721/60 10.