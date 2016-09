Villingen-Schwenningen Geocaching: Kein ungefährliches Hobby

Muggel entwenden Schätze

Der Cache wurde gemuggelt. Vor Muggel, abgeleitet von Nicht-Magiern aus Harry Potter, wird man in der Geocaching-Szene oft gewarnt. Sehen diese, dass jemand etwas an einem Ort versteckt, gewinnt die Neugierde und der Cache wird entwendet. Deshalb muss man sich auch beim Suchen und erneuten Verstecken des Schatzes vor Muggel in Acht nehmen und nicht entdecken lassen – so sind die Geocacher immer ganz unscheinbar in Städten unterwegs.

Wie aktuell der Trend der modernen Schnitzeljagd noch ist, beweisen die Logeinträge und Hinweise, die andere Sucher oder glückliche Finder über diesen Cache verfasst haben – einige sind nur wenige Tage, gar ein paar Stunden alt. Üblicherweise werden die Schätze nicht entwendet, sondern zurückgelegt oder durch einen gleich- oder höherwertigen Schatz ausgetauscht. Gegebenenfalls kann man sich auch in ein beigelegtes Logbuch eintragen.

Auf den Internetseiten geocaching.com oder opencaching.de sind einige solcher Touren zu finden. Wo genau die Schätze verborgen liegen, zeigt auch die Geocaching-App. Neben Caches, die einfach erreicht werden können, gibt es auch sogenannte Multi-Caches oder Rätsel-Caches. Diese Arten von Geocaching erfordern das Lösen von Rätseln an mehreren Stationen, um die Koordinaten des Finals zu erhalten.

Oftmals werden die Schatzsuchen mit historischen Befunden oder Sehenswürdigkeiten verbunden. So lässt sich beim gemütlichen Stadtbummel oder langen Spaziergängen vorbei an idyllischen Landschaften oder durch Wälder, die Geschichte der Stadt entspannt ergründen.

Wer es abenteuerlicher mag, kann Routen wählen, die über Stock und Stein führen und für die ein spezielles Equipment erforderlich ist – Geocaching lockt also so manch eingefleischte Couch-Potato in die Natur.

Kein ungefährliches Hobby

So kann das Geocaching, laut Forstamtsleiter Tobias Kühn sowohl gute als auch schlechte Seiten aufweisen. Negativ sei, dass oftmals keine Rücksicht auf die Natur genommen werde. In der Ruine Kirneck zwischen Villingen und Unterkirnach sei vor Jahren ein Cache versteckt worden, erinnert er sich. Die Flut an Suchern beeinträchtigte die Bodenmerkmale der historischen Einrichtung. Daraufhin nahm der Forstamtsleiter den Cache mit. Auf einen der Foren verwies er auf seinen Fund und bot dem sogenannten Owner an, gemeinsam einen geeigneten Platz für den Schatz zu finden. "Es gab keine Reaktion. Und nach ein paar Wochen lag wieder eines drin". Auch dieses nahm Kühn mit. Seitdem wurde die Ruine Kirneck nicht mehr als Versteck genutzt, berichtet er. Ganz ungefährlich sei das Geocaching auch nicht, weiß Kühn. Jeder müsse nach seiner eigenen Sicherheit schauen, was nicht zuletzt auf Haftungsfragen zurückzuführen ist. Besonders nachtaktive Sucher müssten sich vorsehen, da in der Dämmerung die Hauptjagdzeit beginne.

Abgesehen davon finde ­Tobias Kühn, dass dieses Hobby die Menschen in die Natur locke. Allein in der Nähe von Balingen gibt es etwa 7459 Geocaches, wie auf der Homepage zu lesen ist.

Weltweit sind es Millionen Schätze, die nur darauf warten, von abenteuerlustigen Weltenbummlern entdeckt zu werden.