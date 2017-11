Villingen-Schwenningen Genüsse und Ideen für festliche Zeit

VS-Villingen . Wolfgang Bliestle vom Planungsbüro Bliestle hat wieder alle Partner aus dem Gebäudekomplex vereint. Neben seinem Büro samt Küchenstudio präsentieren sich auch das Genussatelier und das Café Marie, die Tagespflege für Senioren des Caritasverbands. Zudem hat er Aussteller mit ins Boot geholt, die zu dem Aventsbasar mit dem ausgewählten Angebot und seinem besonderen Flair passen. Und das schon zum fünften Mal, freut sich Bliestle, dass sein Konzept aufging. "Inzwischen hat er sich schon als feste In­stitution etabliert", stellt er gerade auch mit Blick auf die vielen Nachfragen von Kunden und Ausstellern fest.

Café Marie stellt sich vor

Schon seit der ersten Auflage legt er Wert auf eine besondere Auswahl, ist schon Wochen und Monate vor dem Basar mit seiner Partnerin Sabine Samhammer auf der Suche nach ausgefallenen Dekorationsobjekten im In- und Ausland unterwegs. Dieses Jahr haben die beiden beispielsweise in Weiß und Gold leuchtende Fantasiegestalten oder einen aus alten Ölfässern aus der Karibik zusammengeschweißten Elch in Holland entdeckt. Als Sonderthemen präsentieren die beiden in diesem Jahr Weihnachtliches aus Holz sowie Schneekugeln in allen Formen und Farben. Großen Wert legt Bliestle darauf, dass für jeden Geldbeutel etwas zu finden ist und auch der soziale Aspekt nicht zu kurz kommt: Der Verein­ ­Liso Tanzania mit Sitz in Brigachtal, der ein Waisenhaus in Afrika betreibt, ist mit einem Stand vertreten, stellt seine Arbeit vor und bietet Kunsthandwerk an. Selbst Gebautes und Gebasteltes ist bei den Senioren im Café Marie erhältlich, in dem sich die Besucher nach einem Bummel durch den ganzen Gebäudekomplex und das Küchen­studio bei Kaffee und Kuchen erholen können. Auch Bächles Grillwagen kümmert sich wieder um das leibliche Wohl. Das Genussatelier stellt seine Räume für Kochkurse, Feiern und Tagungen vor. Genüsse zur festlichen Zeit präsentieren der Genussladen, das "Vöhrenbacher Himmel­stieble" und die Schwarzwälder Genusswerkstatt.