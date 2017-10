Villingen-Schwenningen Genügend Platz zum Schlemmen

Als nicht selbstverständlich sieht Pfarrer Klaus Gölz die Realisierung des Projekts an. Jedes Jahr gebe es aufs Neue ein Ringen darum, welcher Träger welche Unterstützung vonseiten der Stadt bekommt. Umso erfreuter zeigt er sich, dass der Kindergarten Tannenhöhe ebenso einen Anteil zur Finanzierung des Frühlingshalden-Anbaus geleistet hat. Die Tannenhöhe habe vor einigen Jahren selber Bedarf an Unterstützung und schließlich einen Überschuss gehabt. "Dies war der Startschuss für unser Projekt", so Gölz, "Und ein schönes Beispiel, dass sich Träger unterstützen."

Besonders Zeitmodell

Der Kindergarten Frühlingshalde zählt derzeit 50 Kinder, berichtet Leiterin Elke Jörger, davon sind zehn in die Gruppe der Ein- bis Dreijährigen sowie 40 in zwei Gruppen der Zwei- bis Sechsjährigen aufgeteilt. Drei Pädagogen stehen pro Gruppe zur Verfügung. Der Kindergarten, der jeden Tag von 7 bis 16 Uhr geöffnet ist, bietet das sogenannte Zeitblock-Modell an, bei dem die Eltern jeden Tag variabel buchen können. 35 Stunden pro Wochen stehen ihnen zur Verfügung.

Der Bedarf an der Mittagsbetreuung inklusive Mittagessen sei in den vergangenen Jahren ebenso gestiegen wie die verlängerten Öffnungszeiten in den Abend hinein. "Viele fragen, ob wir nicht sogar bis 18 Uhr offen haben können", sagt Elke Jörger. Das aber sei eine Kapazitäten- und somit eine Finanzierungssache.