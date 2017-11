Villingen-Schwenningen Gemütliche Stimmung hält Einzug

Eifrig wurde bereits gebastelt, gestickt, genäht, Plätzchen und Kuchen wurden gebacken. Alles liebevoll verpackt, wird es an den hübsch dekorierten Ständen angeboten. Auch in diesem Jahr bildet der riesengroße Adventskalender einen markanten Blickpunkt. Der Kalender wurde vor vier Jahren in Gemeinschaftsarbeit einiger Rietheimer Bürger aus Holz angefertigt, er ist vier mal zweieinhalb Meter groß. Nach dem Weihnachtsmarkt bleibt er bis zum 24. Dezember auf dem Platz vor dem Rathausgebäude stehen, um seinen Sinn und Zweck zu erfüllen. Wie jeder Adventskalender hat er 24 Türchen, hinter denen sich einen Überraschung versteckt. Auf dem Weihnachtmarkt werden Lose verkauft, die Glückslose darunter sind mit dem jeweiligen Datum versehen, die zum täglichen Öffnen eines Türchens berechtigen. Am Tag des Weihnachtsmarktes werden das erste und zweite Türchen gegen 18 Uhr geöffnet.

Einheimische und auch Besucher aus den Nachbarorten werden erwartet, denn längst hat es sich herumgesprochen, dass es so richtig gemütlich zugeht. Neben den Artikeln zum Verkauf werden süße und herzhafte kulinarische Köstlichkeiten angeboten, zum Aufwärmen und gemütlichen Beisammensein lädt die Kaffee-Stube ein.

Die Rietheimer Musikanten lassen weihnachtliche Weisen erklingen, und auch der Schulchor ist wieder mit dabei. Leise Hintergrundmusik und die heimelige Beleuchtung sorgen für eine behagliche Atmosphäre.