Villingen-Schwenningen Gemeinsames Vorweihnachtskonzert

Schwarzwald-Baar-Kreis. Am 10. Dezember geben im Franziskaner-Konzerthaus vier Gospelchöre aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis ein gemeinsames Konzert. "Chorus Mundi" und "Get Gospel" aus Villingen, "Cross Notes" mit Sängern aus Niedereschach und Dauchingen sowie der Laetitia-Chor aus Furtwangen haben sich dazu zusammengetan und Landrat Sven Hinterseh als Schirmherr gewonnen.

Die Chöre werden beim Konzert in der Vorweihnachtszeit mit ihren individuellen Programmen aus Gospels und Pop-Songs einzeln, aber auch gemeinsam auf der Bühne stehen. Die dann rund 120 Sänger wird Andreas Schiller aus Rottweil dirigieren, der zuvor alle Teilnehmer zu vier kollektiven Proben bittet. Chorus Mundi besteht seit 16 Jahren und verbindet das ursprüngliche Gefühl traditioneller Gospels mit zeitgemäßen Musikrichtungen. Auch wenn die Vorbilder die afro-amerikanische Gospelchöre dienen, so wolle man doch als deutscher Chor nicht nur kopieren, sondern individuelle Ausdrucksformen suchen, sagt Ingeborg Wimmer. Chorleiter ist Jacob Fauser, die Proben finden montags ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Markuskirche statt. Get Gospel gibt es seit zehn Jahren und besteht aus rund 25 Mitgliedern aller Altersklassen. Das Repertoire reiche von poppigen und rockigen Titeln über Blues bis hin zu klassisch-chorischen Gospelarrangements, erzählt Dominik Grüninger. Die Proben mit Chorleiterin Sinnika Kimmisch finden an jedem Mittwoch von 20 bis 21.30 Uhr in der Bickebergschule statt. Cross Notes wurde 2003 innerhalb der ortsübergreifenden Jakobusgemeinde gegründet. "Wir sind gerne nahe bei Gott", sagt Heide Nietsch und lädt Interessierte zu den Proben an jedem Donnerstag um 20 Uhr in der evangelischen Kirche in Niedereschach ein. Unter der Leitung von Thomas Schneider aus Bösingen feierte der Chor große Erfolge mit dem Musical "Franziskus". Laetitia bedeutet im Lateinischen "Freude und Fröhlichkeit". Der Chor dieses Namens entstand 1996 und probt immer donnerstags um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Furtwangen unter dem Dirigat von Sabine Pander. "Wir singen unser Programm immer auswendig, um uns ganz von der Musik tragen zu lassen", sagt Gerhard Dilger.

Weitere Informationen: Das Konzert "4gospels.sbk" findet statt am Samstag, 10. Dezember, 19.30 Uhr im Franziskaner-Konzerthaus. Der Eintritt kostet 16 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Karten sind ab 10. Oktober bei den Ticket-Verkaufsstellen des Kulturamtes zu erhalten