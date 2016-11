Villingen-Schwenningen Gemeinsame Sache

Eine entsprechende Rahmenvereinbarung unterzeichneten jetzt Erika Faust, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit und Thomas Steiner, Leitender Regierungsschuldirektor am Regierungspräsidium Freiburg. Mit dabei waren alle mit der Berufsorientierung beauftragten Lehrer der Gymnasien sowie die Beratungsfachkräfte der Berufsberatung aus den drei Landkreisen. Kernstück der Zusammenarbeit ist ein Tandem aus Lehrkraft und Berufsberater, das es künftig an jeder Schule geben wird. Es erarbeitet auf Basis des neuen Bildungsplanes, der eine stärkere Verankerung der Berufsorientierung im Unterricht vorsieht, Angebote der Berufsorientierung. Darüber hinaus koordiniert das Tandem unter Einbindung von Unter-nehmen, Kammern, Bildungspartnern und Eltern alle Aktivitäten der Berufsorientierung an der jeweiligen Schule. Erika Faust: "Noch immer brechen zu viele junge Menschen ihr Studium ab. Deshalb wollen wir an entscheidender Stelle einer Karriere investieren, dem Berufsstart. Wenn er gelingt, sind die beruflichen Biografien stabiler und erfolgreicher."